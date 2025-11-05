ترامب يعتبر أن الإغلاق الحكومي تسبب بالخسائر الانتخابية لحزبه

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصّته "تروث سوشل" أن الانتكاسات الانتخابية التي مني بها حزبه في العديد من الانتخابات المحلية، كانت بسبب الإغلاق الحكومي الذي أصبح الأطول في التاريخ.



وكتب الرئيس الجمهوري على منصته مبررًا خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات محلية "لم يكن ترامب على ورقة الاقتراع، والإغلاق الحكومي هما السببان وراء خسارة الجمهوريين الانتخابات الليلة، وفقًا لخبراء استطلاعات الرأي".







