حصيلة الإعصار في الفيليبين ترتفع إلى أكثر من 90 قتيلا

ارتفعت حصيلة الإعصار كالمايغي في الفيليبين إلى أكثر من 90 قتيلًا، وفق أرقام رسمية جمعتها وكالة فرانس برس عقب الكارثة التي تسببت في فيضانات عنيفة قلما تحدث.



وأفاد متحدث باسم مقاطعة سيبو، وهي من الأكثر تضررًا، لوكالة فرانس برس بالعثور على 35 جثة في بلدة ساحلية غمرتها الفيضانات، ما يرفع الحصيلة إلى 76 قتيلًا. وكان مكتب الدفاع المدني الوطني أكد في وقت سابق مقتل 17 شخصًا في مقاطعات أخرى.





