وزير الخارجية الإيرانيّ: إطلاق فرنسيَين انطلاقًا من "سماحة الإسلام"

أعلن وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي لوسائل إعلام رسمية إطلاق مواطنَين فرنسيَين، انطلاقًا من "سماحة الإسلام"، موضحًا أنهما لا يزالان في إيران.

وأكد الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، بدوره، أنّ إيران أطلقت سيسيل كولر وشريكها جاك باري اللذين كانا مسجونين هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات لإدانتهما بالتجسس.



وذكر عراقجي أنّ الاثنين موجودان حاليًا في السفارة الفرنسية في إيران، مشيرًا إلى أن امرأة إيرانية أفرجت عنها باريس في وقت سابق من هذا العام موجودة في السفارة الإيرانية في فرنسا.