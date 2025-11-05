أميركا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح للتصويت. ويحتاج إقرار المسودة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا منذ أشهر، على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.