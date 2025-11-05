إسرائيل تتسلم رفات رهينة أخرى وسقوط قتلى فلسطينيين في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن إسرائيل تسلمت رفات رهينة أخرى من غزة، بعد أن قامت الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتسليم جثة عثر عليها بالقرب من مدينة غزة إلى الصليب الأحمر.



وأشار المكتب إلى أن سلطات الطب الشرعي الإسرائيلية ستؤكد هوية الرفات. وفي حال ثبوت أنها تعود لأحد الرهائن، فسيبقى هناك ستة رهائن متوفين آخرين في غزة.



وفي إطار منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيين اقتربا بطريقة "تنطوي على تهديد" من منطقة يحتلها.



ولفتت السلطات الصحية في غزة إلى أن فلسطينيًا كان يجمع الحطب قتل أيضًا بنيران إسرائيلية. وأبلغ الجيش الإسرائيلي رويترز بأنه ليس على علم بوقوع أي حادث في تلك المنطقة.