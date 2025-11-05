ترامب‭:‬ ربما أساعد ممداني في نيويورك "قليلًا"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه يريد "لنيويورك أن تكون ناجحة"، وقد يعرض مساعدة الحكومة الاتحادية على زهران ممداني، الديمقراطي الاشتراكي الذي انتخب رئيس بلدية لمدينة نيويورك.



وقال ترامب في خطاب ألقاه في ميامي بعد يوم واحد من الانتخابات: "سنساعده، ربما قليلًا".