بدء تدقيق أمنيّ منذ عشر سنوات في مُتحف اللوفر

بدأ مُتحف اللوفر إجراء تدقيق أمنيّ منذ عشر سنوات ولكن التحديثات الموصى بها لن تُستكمل قبل عام 2032، وفق ما أعلنت أعلى هيئة للتدقيق في فرنسا في تقرير.



وأعدت الهيئة المعروفة باسم ديوان المحاسبة التقرير قبل عملية السرقة المدوية التي شهدها المتحف الشهر الماضي.



وتضررت الثقة في قدرة اللوفر على حماية محتوياته الكثيرة للغاية بسبب عملية السرقة التي جرت في وضح النهار، عندما استولى أربعة لصوص على مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار.



وأثارت الواقعة جدلًا حول الثغرات في ما يُعد أكثر متاحف العالم زيارة.



وأقر المسؤولون بأنّ مستوى الحماية لم يكن كافيًا.