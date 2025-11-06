الأخبار
بدء تدقيق أمنيّ منذ عشر سنوات في مُتحف اللوفر
أخبار دولية
2025-11-06 | 05:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بدء تدقيق أمنيّ منذ عشر سنوات في مُتحف اللوفر
بدأ مُتحف اللوفر إجراء تدقيق أمنيّ منذ عشر سنوات ولكن التحديثات الموصى بها لن تُستكمل قبل عام 2032، وفق ما أعلنت أعلى هيئة للتدقيق في فرنسا في تقرير.
وأعدت الهيئة المعروفة باسم ديوان المحاسبة التقرير قبل عملية السرقة المدوية التي شهدها المتحف الشهر الماضي.
وتضررت الثقة في قدرة اللوفر على حماية محتوياته الكثيرة للغاية بسبب عملية السرقة التي جرت في وضح النهار، عندما استولى أربعة لصوص على مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار.
وأثارت الواقعة جدلًا حول الثغرات في ما يُعد أكثر متاحف العالم زيارة.
وأقر المسؤولون بأنّ مستوى الحماية لم يكن كافيًا.
أخبار دولية
تدقيق
أمنيّ
سنوات
مُتحف
اللوفر
