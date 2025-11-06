الأخبار
هجوم لقوات تيغراي على منطقة عفر الإثيوبية
أخبار دولية
2025-11-06 | 05:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هجوم لقوات تيغراي على منطقة عفر الإثيوبية
أعلنت السلطات المحلية في عفر أن المنطقة الإثيوبية تتعرّض لهجوم من قوات إقليم تيغراي المجاور، مشيرة إلى أنها سيطرت على قرى وقصفت مدنيين، في مؤشر جديد على النزاعات الداخلية التي تشهدها البلاد.
خاض المتمرّدون في إقليم تيغراي حربًا أهلية مدمّرة ضد الحكومة المركزية من العام 2020 حتى 2022 أودت بحوالى 600 ألف شخص وتوسعت إلى منطقة عفر التي كانت قواتها تدعم السلطات الفدرالية، في وقت لا تزال العلاقات بين العاصمة ومناطق أخرى متوترة.
وجاء في بيان للإدارة المحلية في عفر أن جبهة تحرير شعب تيغراي "دخلت إلى منطقة عفر وسيطرت بالقوة على ست قرى وقصفت المدنيين بالهاون" والمدفعية الثقيلة.
وذكرت أن قوات تيغراي هاجمت منطقة ميغالي في عفر و"أطلقت نيران الأسلحة الثقيلة على الرعاة المدنيين"، محذّرة من أنها "ستؤدي مهامها الدفاعية لحماية نفسها" إذا تواصلت الهجمات.
