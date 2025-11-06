ويتكوف: سنعلن الخميس انضمام بلد جديد إلى الاتفاقات الابراهيمية



يعلن البيت الأبيض في وقت لاحق الخميس أن بلدا جديدا سيطبّع العلاقات مع إسرائيل بموجب الاتفاقات الابراهيمية، وفق ما أفاد ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال ويتكوف في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي "سأعود إلى واشنطن الليلة لأننا سنعلن (...) انضمام دولة إضافية إلى الاتفاقات الابراهيمية".



وبموجب هذه الاتفاقات التي وُقّعت خلال ولاية ترامب الأولى، قامت دول عربية عدة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020.



وعندما سُئل ويتكوف عن الدولة التي ستنضم إلى الاتفاقات، قال "لا أعلم ما إذا كان الأمر خرج إلى العلن".



وذكر موقع أكسيوس الإخباري أن الدولة الجديدة هي جمهورية كازاخستان في آسيا الوسطى والتي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عقود، لكن ورد أنها ستنضم إلى الاتفاقات للمساعدة في "إعادة تنشيطها".



ورئيس كازاخستان هو واحد من خمسة قادة من آسيا الوسطى سيلتقون ترامب في البيت الأبيض الخميس.