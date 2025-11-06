مسؤول أميركي: كازاخستان ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية

ستعلن كازاخستان انضمامها إلى الاتفاقات الابراهيمية الخميس، وفق ما أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية وكالة فرانس برس، في خطوة رمزية إلى حد كبير لأن الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى تربطها أصلا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.



وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أعلن في وقت سابق أن بلدا جديدا سينضم إلى هذه الاتفاقات التي طبّعت بموجبها أربع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل. ويقوم رئيس كازاخستان بزيارة للبيت الأبيض في وقت لاحق الخميس.