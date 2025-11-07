سي.إن.إن: وعكة تصيب عددًا من الأفراد بقاعدة عسكرية أميركية بعد تسلم طرد مشبوه

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية يوم الخميس أن وعكة أصابت عدة أفراد بعد تسليم طرد مشبوه لقاعدة عسكرية أميركية في ولاية ماريلاند وأنه جرى نقلهم إلى المستشفى.



ونقلت الشبكة عن بيان صادر عن قاعدة آندروز المشتركة أنه جرى إخلاء مبنى في القاعدة بعد أن قام شخص "بفتح طرد مشبوه".