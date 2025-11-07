الأخبار
كوريا الجنوبية واليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا
أخبار دولية
2025-11-07 | 01:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كوريا الجنوبية واليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا
أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأعلنت الحكومة اليابانية أيضًا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخًا باليستيًا وأنه سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إنه لم ترد أي تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار.
ويأتي إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ في أعقاب إطلاق عدة صواريخ قصيرة المدى الشهر الماضي.
أخبار دولية
الجنوبية
واليابان:
كوريا
الشمالية
أطلقت
صاروخًا
باليستيًا
