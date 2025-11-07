زيارة تاريخية للشرع إلى البيت الأبيض لتعزيز التحالف مع واشنطن

يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الإثنين، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري الى واشنطن تتويجا لمسيرة الجهادي السابق الذي أخرج بلاده من العزلة خلال أقلّ من عام على توليه الحكم.



ومن المقرر أن توقّع دمشق خلال هذه الزيارة التاريخية اتفاقا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده واشنطن، وفق ما أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.



وتعتزم الولايات المتحدة في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في سوريا فرانس برس.



وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمّر دام 14 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.



ورفع مجلس الأمن الدولي الخميس العقوبات عن الشرع، بعدما كان ينبغي عليه الحصول على إعفاء خاص من الأمم المتحدة في كلّ تحرّك خارجي.



ويرحّب قرار رفع العقوبات الذي أعدته الولايات المتحدة، بالتزام السلطات الجديدة بقيادة الشرع في "مكافحة الإرهاب".