كابول وإسلام آباد تواصلان محادثاتهما في تركيا

تواصل كابول وإسلام آباد محادثاتهما الجمعة بهدف تثبيت هدنة بين البلدين، عقب اشتباكات حدودية اتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عنها وأسفرت عن مقتل خمسة أفغان.



تهدف هذه المفاوضات الجديدة في تركيا إلى تثبيت وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في 19 تشرين الأول/أكتوبر في قطر، وأنهى أسبوعا من المواجهات الدامية.



ولكن ما كادت المحادثات تبدأ الخميس حتى أعلنت حكومة طالبان عن إطلاق نار في سبين بولداك، وهي مدينة أفغانية حدودية تضررت بشدة من أعمال عنف سابقة.



وقال مسؤول في مستشفى منطقة سبين بولداك لوكالة فرانس برس إن خمسة أشخاص قُتلوا، هم أربع نساء ورجل.



وأكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن كابول لم ترد "احتراما لوفد المفاوضين ومنعا لسقوط ضحايا مدنيين".



ونفت إسلام آباد مسؤوليتها عن الهجوم مؤكدة أنه "بدأ من الجانب الأفغاني، وردّت عليه قوات الأمن فورا وبشكل مدروس ومسؤول".

