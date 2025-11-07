الأمم المتحدة تحذر من "استعدادات واضحة" لمعارك جديدة في كردفان بالسودان

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من "استعدادات واضحة" لمعارك جديدة في السودان وتحديدا في كردفان، المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين العاصمة الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش، وإقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.



وقال تورك في بيان: "ليس هناك أي مؤشر الى احتواء التصعيد. على العكس، يشير تطور الوضع على الأرض بوضوح الى استعدادات لتكثيف الأعمال العسكرية، مع ما لذلك من انعكاسات على السكان الذين طالت معاناتهم".