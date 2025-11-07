الأخبار
بلغاريا تقرّ قانونا للسيطرة على مصفاة لوك أويل الروسية

أخبار دولية
2025-11-07 | 10:19
مشاهدات عالية
2min
بلغاريا تقرّ قانونا للسيطرة على مصفاة لوك أويل الروسية

أقر البرلمان البلغاري قانونا يضع مصفاة مجموعة لوك أويل الروسية الواقعة في بورغاس بالقرب من البحر الأسود في شرق البلاد، تحت سيطرة السلطات البلغارية.
     
وتأتي هذه الخطوة إثر قرار الولايات المتحدة في تشرين الأول بفرض عقوبات على المجموعة الروسية العملاقة، والذي يثير قلق الحكومة البلغارية لأنه قد يعني توقف عمل المصفاة، وهي أكبر شركة في البلاد إذ بلغت إيراداتها 5,42 مليار دولار عام 2024.
     
وأوضح النواب الذين قدموا مشروع القانون الذي أُقرّ في إطار إجراء مستعجل، أن العقوبات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني، "ستؤدي في الواقع إلى وقف عمل المصفاة ... بسبب رفض كل الأطراف سداد مستحقات للشركات التابعة للوك أويل".
     
وتمتلك لوك أويل بشكل غير مباشر 99,85% من مصفاة بورغاس. وستُعيّن الحكومة البلغارية مديرا خاصا للمصفاة.
     
كما قرر النواب البلغاريون أن يكون للمدير الحق في بيع أسهم "بعد تحديد قيمتها في السوق" و"بموافقة الحكومة".
     
وخلال النقاشات، اتهمت المعارضة الأغلبية الحاكمة بالتسرع في إقرار مشروع القانون، إذ لم يستغرق اجتماع لجنة الطاقة أكثر من 30 ثانية.
     
وعبّرت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية بيع المدير لأسهم، إذ قد يؤدي ذلك إلى ملاحقة بلغاريا قانونيا.

أخبار دولية

بلغاريا

قانون

مصفاة لوك أويل الروسية

