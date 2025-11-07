إسرائيل تشكر المكسيك على إحباط مخطط اتهمت إيران بتدبيره ضد سفيرتها في مكسيكو

شكرت إسرائيل السلطات المكسيكية على إحباط ما قالت إنه مخطط من تدبير إيران لاستهداف سفيرتها في مكسيكو.



واتهمت الولايات المتحدة اليوم، إيران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك. وقال مسؤول أميركي إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري بدأ أواخر عام 2024 بنسج خيوط المخطط الذي تم إحباطه هذا العام.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نشكر أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المكسيك على إحباط شبكة إرهابية تديرها إيران، كانت تسعى إلى مهاجمة سفيرة إسرائيل لدى المكسيك" إينات كرانز نايغر.