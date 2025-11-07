الولايات المتحدة تتهم إيران بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل لدى المكسيك

اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك.



وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه: "تم إحباط المخطط ولم يعد يشكل تهديدا"، من دون أن يقدم أدلة مفصلة أو يوضح كيف أُحبط المخطط المفترض.