الولايات المتحدة تتهم إيران بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل لدى المكسيك
أخبار دولية
2025-11-07 | 10:29
الولايات المتحدة تتهم إيران بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل لدى المكسيك
اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه: "تم إحباط المخطط ولم يعد يشكل تهديدا"، من دون أن يقدم أدلة مفصلة أو يوضح كيف أُحبط المخطط المفترض.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
إيران
اغتيال
سفيرة
إسرائيل
المكسيك
آخر الأخبار
آخر الأخبار
11:38
المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية
آخر الأخبار
11:38
المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية
0
آخر الأخبار
11:26
حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع
آخر الأخبار
11:26
حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع
0
آخر الأخبار
11:25
حماس: ندين انضمام كازاخستان إلى الاتفاق الإبراهيمي ونعتبره خطوة مرفوضة تبيض جرائم الاحتلال ضد غزة
آخر الأخبار
11:25
حماس: ندين انضمام كازاخستان إلى الاتفاق الإبراهيمي ونعتبره خطوة مرفوضة تبيض جرائم الاحتلال ضد غزة
0
أخبار دولية
11:19
مسؤولون أميركيون لرويترز: المخابرات الأميركية خلصت إلى وجود تحذيرات إسرائيلية من ارتكاب جرائم حرب بغزة
أخبار دولية
11:19
مسؤولون أميركيون لرويترز: المخابرات الأميركية خلصت إلى وجود تحذيرات إسرائيلية من ارتكاب جرائم حرب بغزة
أخبار دولية
11:19
مسؤولون أميركيون لرويترز: المخابرات الأميركية خلصت إلى وجود تحذيرات إسرائيلية من ارتكاب جرائم حرب بغزة
أخبار دولية
11:19
مسؤولون أميركيون لرويترز: المخابرات الأميركية خلصت إلى وجود تحذيرات إسرائيلية من ارتكاب جرائم حرب بغزة
0
أخبار دولية
10:54
إسرائيل تشكر المكسيك على إحباط مخطط اتهمت إيران بتدبيره ضد سفيرتها في مكسيكو
أخبار دولية
10:54
إسرائيل تشكر المكسيك على إحباط مخطط اتهمت إيران بتدبيره ضد سفيرتها في مكسيكو
0
أخبار دولية
10:19
بلغاريا تقرّ قانونا للسيطرة على مصفاة لوك أويل الروسية
أخبار دولية
10:19
بلغاريا تقرّ قانونا للسيطرة على مصفاة لوك أويل الروسية
0
أخبار دولية
09:41
الأمم المتحدة تحذر من "استعدادات واضحة" لمعارك جديدة في كردفان بالسودان
أخبار دولية
09:41
الأمم المتحدة تحذر من "استعدادات واضحة" لمعارك جديدة في كردفان بالسودان
موضة وجمال
2025-11-06
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
موضة وجمال
2025-11-06
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
0
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
0
آخر الأخبار
11:26
حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع
آخر الأخبار
11:26
حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع
0
آخر الأخبار
11:38
المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية
آخر الأخبار
11:38
المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
0
أمن وقضاء
05:26
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
أمن وقضاء
05:26
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
0
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
0
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
1
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
3
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
4
خبر عاجل
13:52
مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت
خبر عاجل
13:52
مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت
5
خبر عاجل
13:51
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
13:51
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
6
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
8
أمن وقضاء
13:20
الجيش: اعتداءات العدو الإسرائيلي استمرار لنهجه التدميري ويتمّ التنسيق مع اليونيفيل
أمن وقضاء
13:20
الجيش: اعتداءات العدو الإسرائيلي استمرار لنهجه التدميري ويتمّ التنسيق مع اليونيفيل
