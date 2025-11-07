مصدر لرويترز: أذربيجان لن ترسل قوات حفظ سلام إلى غزة إلا إذا توقف القتال تماما

أكد مصدر في وزارة الخارجية الأذربيجانية لرويترز أن أذربيجان لا تعتزم إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة ما لم يكن هناك وقف كامل للقتال هناك بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).وفي إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، تجري الولايات المتحدة محادثات مع أذربيجان وإندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا بشأن مساهمات محتملة من تلك الدول في تأسيس قوة دولية لتحقيق الاستقرار قوامها نحو 20 ألف جندي.وقال المصدر: "نحن لا نريد تعريض قواتنا للخطر. لا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا توقف العمل العسكري تماما".وأشار المصدر إلى أن أي قرار من هذا القبيل يجب أن يوافق عليه البرلمان. وقال رئيس لجنة الأمن في البرلمان لرويترز إن اللجنة لم تتلق بعد أي مشروع قانون في هذا الشأن.ويفوض مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قوة تحقيق الاستقرار "باستخدام كل التدابير اللازمة"، أي القوة إذا لزم الأمر، لتنفيذ تفويضها لتحقيق الاستقرار الأمني في غزة.