تحذير أممي من "تكثيف للأعمال العدائية" في السودان رغم موافقة قوات الدعم السريع على مقترح الهدنة

حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من "تكثيف للأعمال العدائية" في السودان، وذلك على الرغم من موافقة قوات الدعم السريع على مقترح هدنة قدّمه الوسطاء بعد أكثر من سنتين على اندلاع الحرب في البلاد.



والحرب مندلعة في السودان منذ نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".



الجمعة، جاء في بيان للمفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك "ليس هناك أي مؤشر إلى خفض التصعيد".



وتابع "على العكس، تشير التطورات على الأرض إلى استعدادات واضحة لتكثيف الأعمال العدائية، بكل ما يعنيه ذلك للسكان الذين يعانون منذ فترة طويلة".



الخميس، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على مقترح لهدنة إنسانية موقتة في السودان قدّمته الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر.



لكن الحكومة المدعومة من الجيش لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء الدوليين بقيادة الولايات المتحدة، فيما هزّت انفجارات العاصمة الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش الجمعة.



وتقترح حاليا دول الرباعية، المشكلة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وقفا لإطلاق النار بعد نحو عامين وسبعة أشهر من الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون سوداني وتسببت في أزمة جوع.