الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب

رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.وجاء ذلك قبل اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على "الإرهابيين" العالميين.