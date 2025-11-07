الأخبار
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
أخبار دولية
2025-11-07 | 14:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أنّ العاصمة طهران قد تحتاج الى إجلاء لسكانها بسبب نقص المياه، إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية السنة.
وقال بزشكيان في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي: "إذا لم تمطر، سنضطر إلى البدء بتقنين المياه في طهران بين أواخر تشرين الثاني وأوائل كانون الأول".
وأضاف: "حتى إذا قمنا بالتقنين ولم تهطل الأمطار بحلول ذلك الوقت، سينفد الماء لدينا، وسنضطر إلى إخلاء طهران".
ولم يتضح على الفور كيف سيتم إخلاء العاصمة.
وتأثرت إيران عموما بانخفاض معدّلات هطول الأمطار، ولكن التداعيات تظهر بشكل أكبر في طهران التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة.
والأحد، قال مدير شركة المياه الإقليمية بهزاد بارسا، في حديث لإحدى وسائل الإعلام، إنّ هناك ما يكفي من المياه لمدّة أسبوعين فقط في الخزان الرئيسي الذي يزوّد طهران.
من جانبها، أفادت وكالة تسنيم بأنّ مستوى هطول الأمطار هذه السنة بلغ 152 مليمترا، منخفضا بنسبة 40 في المئة مقارنة بالمعدل على مدى 57 عاما.
ونقلت الوكالة عن محمد رضا كافيان بور رئيس معهد أبحاث المياه، قوله إنّ العديد من المحافظات "شهدت انخفاضا في هطول الأمطار بنسبة تراوح بين 50 و80 في المئة".
وأشار إلى أنّ التخزين في سدود العاصمة في السنة المائية الجديدة التي بدأت في أواخر أيلول، بلغ 250 مليون متر مكعب، أي حوالى نصف الـ490 مليون متر مكعب التي تمّ تسجيلها في السنة المائية 2023-2024. وقال: "علينا أن نعدّ أنفسنا لوضع حرج".
وانخفض منسوب المياه في الخزانات التي تزوّد العاصمة إلى أدنى مستوى منذ عقود، وفقا لمحسن أردكاني المدير العام لشركة مياه طهران.
وقال للتلفزيون الرسمي الأربعاء: "في الأشهر الستة الأخيرة، وفّر السكان 10 في المئة من استهلاكهم للمياه". وأضاف: "إذا وصل هذا الرقم إلى 20 في المئة، سنكون قادرين على ضمان وضع مائي مستقر لمدة شهر أو شهرين، حتى تبدأ الأمطار في الهطول".
أخبار دولية
مسعود بزشكيان
طهران
المياه
