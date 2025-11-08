أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان

أعلنت حكومة طالبان الأفغانية السبت فشل الجولة الأخيرة من محادثات السلام مع باكستان التي عقدت في تركيا وهدفت إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، محملة مسؤولية الإخفاق لنهج إسلام آباد "غير المسؤول وغير المتعاون".



وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "خلال المناقشات، حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل أي مسؤولية عن أمن أفغانستان أو أمنه".



وأضاف "إن الموقف غير المسؤول وغير المتعاون للوفد الباكستاني لم يفض إلى أي نتيجة، رغم النوايا الطيبة لإمارة أفغانستان الإسلامية وجهود الوسطاء".



ولم تعلق إسلام آباد بشكل فوري.



وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار قد ألمح قبل يوم إلى فشل المفاوضات، قائلا إن المسؤولية تقع على عاتق كابول للوفاء بتعهداتها بمحاربة الإرهاب "وهو ما فشلت فيه حتى الآن".



أضاف "ستواصل باكستان ممارسة كافة الخيارات الضرورية لحماية أمن شعبها وسيادتها".