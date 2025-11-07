وزير الخارجية المجري: ترامب يعفي المجر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن الرئيس دونالد ترامب منح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إعفاء "غير محدود" من العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الروسي بعد اجتماعهما في البيت الأبيض.



وجاء في منشور لسيارتو على منصة إكس: "لقد منحت الولايات المتحدة المجر إعفاء كاملا وغير محدود من العقوبات المفروضة على النفط والغاز. نحن ممتنّون لهذا القرار الذي يضمن الأمن الطاقوي للمجر".