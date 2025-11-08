الجيش الأميركي يصف إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي بأنه "مزعزع للاستقرار"

أعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه "يتشاور بشكل وثيق" مع حلفائه وشركائه عقب أحدث إطلاق لصاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية.



وأفاد بيان للقيادة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "في حين أن تقييمنا لهذا الحدث كان أنه لا يشكل تهديدا مباشرا على الأفراد أو الأراضي الأميركية أو على حلفائنا، إلا أن إطلاق الصاروخ يظهر التأثير المزعزع للاستقرار" لأفعال كوريا الشمالية.



وجاء إطلاق بيونغ يانغ للصاروخ الذي قالت اليابان إنه سقط خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة، بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة وإبداء رغبته بعقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

