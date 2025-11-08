كييف تعلن عن هجوم روسي "كبير" يستهدف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا

أعلنت وزيرة الطاقة الاوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسع النطاق ليل الجمعة السبت استهدف البنى التحتية لقطاع الطاقة في البلاد، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة.



وكتبت سفيتلانا غرينتشوك على فيسبوك "يشن العدو مجددا هجوما كبيرا على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا. ولهذا السبب، تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارىء في عدد من المناطق"، من دون أن تحددها.



أضافت أن التيار سيعود بعد "استقرار الوضع في نظام الطاقة"،مؤكدة أنه "رغم خطط العدو، فإن أوكرانيا ستحصل على الضوء والدفء هذا الشتاء".



وتستهدف روسيا شبكات الكهرباء والتدفئة الرئيسية في أوكرانيا منذ غزوها البلاد قبل أربع سنوات، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منها.



وصعّدت موسكو في الأشهر الأخيرة من هجماتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا وألحقت أضرارا بمنشآت الغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الرئيسي للتدفئة.



وحذر خبراء من أن أوكرانيا قد تواجه أزمة تدفئة في الشتاء.