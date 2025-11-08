استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بنيران إسرائيلية في غزة

أعلن مسعفون في قطاع غزة أن فلسطينيا استشهد بنيران إسرائيلية وأصيب آخر اليوم، في ظل وقف إطلاق النار الهش بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.



وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن الشهيد لقي حتفه بنيران القوات الإسرائيلية شرقي مخيم البريج للاجئين وسط غزة. أما المصاب، فقال أفراد من الدفاع المدني إنه تعرض لإطلاق نار من قوات إسرائيلية في غرب خان يونس جنوب القطاع.