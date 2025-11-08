الأخبار
مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية

أخبار دولية
2025-11-08 | 07:25
مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية
مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان، أن شركة بدر الدين للبترول حققت كشفا للغاز في الصحراء الغربية.

وذكرت أن الكشف الجديد يقع بمنطقة بدر–15 وأنها وضعت البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعبة من الغاز و750 برميلا يوميا من المتكثفات.

أخبار دولية

مصر

الغاز

الصحراء الغربية

