مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان، أن شركة بدر الدين للبترول حققت كشفا للغاز في الصحراء الغربية.



وذكرت أن الكشف الجديد يقع بمنطقة بدر–15 وأنها وضعت البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعبة من الغاز و750 برميلا يوميا من المتكثفات.