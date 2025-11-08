الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير السياحة السعودي: المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة
أخبار دولية
2025-11-08 | 12:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير السياحة السعودي: المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة
أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وتخطط لزيادة فرص الإقامة الفندقية للحجاج والمعتمرين بعد التركيز على تطوير منتجعات فاخرة بأسعار باهظة على مدى سنوات.
وقال الخطيب لرويترز: "بدأنا ببناء وجهات سياحية فاخرة للمسافرين الأثرياء. وبدأنا بالفعل في بناء وجهات للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا".
وأضاف على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي تستضيفه الرياض لأول مرة: "لن نتجاهل هذه الشريحة".
ويُعد جذب السياح ركيزة أساسية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (رؤية 2030) لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
وبموجب الخطة، تستهدف السعودية جذب 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، ثلثهم على الأقل من الخارج.
ومع وجود منتجعات فاخرة على ساحل البحر الأحمر تصل أسعارها إلى نحو 2000 دولار لليلة الواحدة، تقل الخيارات في الوقت الراهن أمام المسافرين من ذوي الدخول المتوسطة.
وأعلن الخطيب أن من المقرر افتتاح 10 منتجعات جديدة خلال الأشهر المقبلة في جزيرة شيبارة بالبحر الأحمر ستقدم "أسعارا أقل بكثير" من الخيارات الحالية، من دون أن يكشف عن أي أرقام.
ولا تزال السياحة الدينية في صميم الخطط الاقتصادية للمملكة.
وكشف الخطيب أن السعودية تخطط لزيادة عدد القادمين إلى الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون بحلول عام 2030، وذلك بفضل عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة.
وتتطلع المملكة أيضا إلى تشجيع مواطني المنطقة على القدوم إلى المملكة، بما في ذلك عبر خطة لطرح تأشيرة لدول مجلس التعاون الخليجي مشابهة لتأشيرة شنغن.
ولفت الخطيب الى أن ذلك قد يُتاح "في عام 2026 أو 2027 كحد أقصى".
أخبار دولية
السعودية
أحمد الخطيب
السياحة
التالي
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
وزير الخارجية المجري: ترامب يعفي المجر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-07
الإسعاف الإسرائيلي: قدمنا العلاج لرجل أصيب بجروح متوسطة في أطرافه في موقع الحادث بمطار رامون
آخر الأخبار
2025-09-07
الإسعاف الإسرائيلي: قدمنا العلاج لرجل أصيب بجروح متوسطة في أطرافه في موقع الحادث بمطار رامون
0
آخر الأخبار
2025-10-05
الرئيس السوري أحمد الشرع من مركز الإقتراع في دمشق: خلال بضعة أشهر استطاعت سوريا أن تدخل في عملية إنتخابية غير مكتملة بل متوسطة تتناسب مع المرحلة الإنتقالية
آخر الأخبار
2025-10-05
الرئيس السوري أحمد الشرع من مركز الإقتراع في دمشق: خلال بضعة أشهر استطاعت سوريا أن تدخل في عملية إنتخابية غير مكتملة بل متوسطة تتناسب مع المرحلة الإنتقالية
0
أخبار لبنان
2025-10-31
عبود يعلن تنظيم النقابة دورة تدريبية في مجال السياحة والسفر: مسؤوليتنا رفع كفاءة القطاع والحفاظ على تفوق القطاع السياحي في لبنان
أخبار لبنان
2025-10-31
عبود يعلن تنظيم النقابة دورة تدريبية في مجال السياحة والسفر: مسؤوليتنا رفع كفاءة القطاع والحفاظ على تفوق القطاع السياحي في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-10-13
وزير الخارجية السعودي يصل إلى مصر لترؤس وفد المملكة في قمة شرم الشيخ للسلام
آخر الأخبار
2025-10-13
وزير الخارجية السعودي يصل إلى مصر لترؤس وفد المملكة في قمة شرم الشيخ للسلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:15
سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
15:15
سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
14:32
روما تطلب صرف أجور موظفيها بقواعد عسكرية أميركية بإيطاليا وسط الإغلاق
أخبار دولية
14:32
روما تطلب صرف أجور موظفيها بقواعد عسكرية أميركية بإيطاليا وسط الإغلاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كازاخستان أول دولة غير عربية تدخل اتفاقات ابراهام... والغاية إقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كازاخستان أول دولة غير عربية تدخل اتفاقات ابراهام... والغاية إقتصادية
0
أخبار دولية
11:38
أربعة قتلى وانقطاع في التيار الكهربائي بعد هجوم روسي واسع على أوكرانيا
أخبار دولية
11:38
أربعة قتلى وانقطاع في التيار الكهربائي بعد هجوم روسي واسع على أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-07
الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها
خبر عاجل
2025-11-07
الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها
0
خبر عاجل
2025-11-01
وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت
خبر عاجل
2025-11-01
وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت
0
خبر عاجل
2025-11-06
الوزير ياسين جابر بعد لقاء وفد من البنك الدولي ردًا على سؤال لل LBCI: التأخر في اقرار قرض الـ ٢٥٠ مليون دولار المخصص لإعادة الإعمار يدعو الى التخوف من إلغائه
خبر عاجل
2025-11-06
الوزير ياسين جابر بعد لقاء وفد من البنك الدولي ردًا على سؤال لل LBCI: التأخر في اقرار قرض الـ ٢٥٠ مليون دولار المخصص لإعادة الإعمار يدعو الى التخوف من إلغائه
0
خبر عاجل
2025-11-06
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
2025-11-06
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
0
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
0
أخبار لبنان
13:31
من صور إلى النبطية: جولة لوفد من البنك الدولي ولقاء مع وزير المال
أخبار لبنان
13:31
من صور إلى النبطية: جولة لوفد من البنك الدولي ولقاء مع وزير المال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سوق النبطية: مبادرة أمل من تحت الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سوق النبطية: مبادرة أمل من تحت الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كازاخستان أول دولة غير عربية تدخل اتفاقات ابراهام... والغاية إقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كازاخستان أول دولة غير عربية تدخل اتفاقات ابراهام... والغاية إقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
لبنان ينتظر نتائج المباحثات التي سيشهدها البيت الأبيض... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06
لبنان ينتظر نتائج المباحثات التي سيشهدها البيت الأبيض... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:53
مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)
أمن وقضاء
08:53
مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)
2
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
3
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
4
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
5
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
6
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
7
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
8
خبر عاجل
01:09
مسيّرة تستهدف سيارة بصاروخين عند اطراف بنت جبيل
خبر عاجل
01:09
مسيّرة تستهدف سيارة بصاروخين عند اطراف بنت جبيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More