أربعة قتلى وانقطاع في التيار الكهربائي بعد هجوم روسي واسع على أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت سلسلة ضربات بالمسيرات والصواريخ السبت، استهدف منشآت للطاقة في البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاض وانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة في البلاد.



وبحسب سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا خلال الليل 458 طائرة مسيّرة و45 صاروخا على أوكرانيا، مؤكدا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 406 طائرات مسيّرة وتسعة صواريخ.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تلغرام أن "أعمال الإصلاح مستمرة بعد الهجوم الليلي"، موضحا أن "الهجوم كان واسعا وشمل عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية".



واعتبر زيلينسكي أن "الضغوط المفروضة على روسيا غير كافية"، معربا عن أسفه لما وصفه بـ"الردود الخجولة على جرأة الكرملين".



من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني إن الضربات "دمّرت بنى تحتية أساسية وتسببت بأضرار في شبكات السكك الحديد، وحرمت السكان من الكهرباء والمياه والتدفئة".



وفي دنيبرو بوسط شرق البلاد، تسبب هجوم بطائرة مسيّرة بتدمير جزء من مبنى سكني مؤلف من تسع طبقات، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح بحسب رئيس البلدية بوريس فيلاتوف.



وقتل شخص آخر في خاركيف (شمال شرق)، بحسب زيلينسكي.



وتسببت الهجمات بانقطاعات طارئة في التيار الكهربائي وباضطرابات محدودة في إمدادات المياه في مناطق أخرى.



وقالت شركة "ديتيك" الخاصة لتوزيع الكهرباء إن الانقطاعات طالت أيضا كييف وضواحيها.



وكشفت شركة الغاز "نفتوغاز" عن أضرار في منشآتها التي تؤمّن التدفئة للسكان، مشيرة إلى أن هذا الهجوم "هو التاسع من نوعه منذ مطلع تشرين الأول" ضد قطاع الطاقة.



كما حذّر وزير إعادة الإعمار أولكسي كوليبا من تأخيرات كبيرة في حركة القطارات، متهما روسيا بتكثيف ضرباتها على مستودعات القاطرات.



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت "شركات من المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت غازية وكهربائية تدعم عملياته".