الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوري الى البيت الأبيض، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بـ"وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية".



ويتوقّع أن توقّع دمشق خلال هذه الزيارة اتفاقا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي تقوده واشنطن، كما كان أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.