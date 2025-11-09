الأخبار
رئيس الوزراء السنغالي يطلب من مواطنيه تقديم "تضحيات" في ظل الصعوبات الاقتصادية

أخبار دولية
2025-11-08 | 23:47
رئيس الوزراء السنغالي يطلب من مواطنيه تقديم &quot;تضحيات&quot; في ظل الصعوبات الاقتصادية
رئيس الوزراء السنغالي يطلب من مواطنيه تقديم "تضحيات" في ظل الصعوبات الاقتصادية

طلب رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو من مواطنيه تقديم "تضحيات" من أجل النهوض بالبلاد خلال "سنتين إلى ثلاث سنوات".
     
وتواجه السنغال وضعا اقتصاديا مقلقا، مع عجز في الموازنة يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ومديونية في القطاعين العام وشبه العام قدّرت بنحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024.
     
وتتهم السلطات التي تولت المسؤولية منذ عام 2024 النظام السابق بإخفاء الأرقام الحقيقية لمؤشرات رئيسية مثل الدين العام وعجز الموازنة.
     
وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت الحكومة ضرائب على منتجات مثل التبغ والكحول وألعاب الميسر، وكذلك على التحويلات المالية الرقمية التي تستخدم على نطاق واسع في السنغال.
     
وقال سونكو: "أطلب من الشعب السنغالي تضحية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام وأنا أعلم أنكم ستقبلون هذه التضحية"، مبررا هذه الضرائب بالوضع الاقتصادي للبلاد.
     
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الذي يتزعم حزب "باستيف" خلال تجمع حاشد كبير، حضره آلاف من السنغاليين في موقف سيارات واسع قرب أحد الملاعب في داكار.
     
وأكد سونكو أن الدولة تبذل جهودا لخفض النفقات من خلال وقف تنظيم بعض الندوات وورش العمل والرحلات وشراء بعض السيارات. 
     
وتواجه الحكومة السنغالية انتقادات شديدة من المعارضة وبعض المراقبين.
     
وفي وقت سابق، حاولت مجموعة من المعارضة تنظيم تظاهرة ضد الحكومة في منطقة أخرى في العاصمة، رغم حظرها من قبل السلطات.
     
وأوقفت قوات الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة أشخاصا عدة، فيما فرقت آخرين بالغاز المسيل للدموع، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

أخبار دولية

السنغال

عثمان سونكو

تضحيات

الصعوبات الاقتصادية

LBCI
أخبار دولية
09:03

متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

LBCI
أخبار دولية
08:37

إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014

LBCI
أخبار دولية
08:35

إجلاء واسع النطاق في الفيليبين وقتيلان جراء الإعصار فونغ وونغ

LBCI
أخبار دولية
07:23

الشرع إلتقى ممثلي المنظمات السورية الأميركية في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت

LBCI
أخبار دولية
07:07

أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل

LBCI
أخبار دولية
06:57

عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
06:27

حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى

LBCI
أخبار لبنان
05:51

علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي

LBCI
أخبار لبنان
05:03

الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة

LBCI
آخر الأخبار
14:58

فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم

LBCI
أخبار لبنان
14:22

وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية

