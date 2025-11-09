السلطات في نيوزيلندا ترسل طائرات إضافية لمكافحة حريق غابات ضخم

أعلنت السلطات النيوزيلندية أنه تم إرسال طائرات إضافية لمكافحة حريق غابات خارج عن السيطرة اندلع في مساحة تبلغ نحو 1100 هكتار من المتنزه الوطني في وسط الجزيرة الشمالية في البلاد.



وبدأ أفراد الإطفاء مكافحة الحريق في منتزه تونغاريرو الوطني المشهور بعد ظهر أمس السبت، وكان لا بد من نقل حوالي 40 شخصا جوا إلى بر الأمان. ومع ذلك، تم تعليق جهود مكافحة الحرائق خلال الليل لأسباب تتعلق بالسلامة.



وقالت إدارة مكافحة الحرائق والطوارئ النيوزيلندية اليوم إنه تم إرسال المزيد من طائرات مكافحة الحرائق إلى المنطقة، مما رفع عديد الطائرات المشاركة إلى ثماني طائرات هليكوبتر وثلاث طائرات.



وقال كريغ غولد مساعد قائد قوات الإطفاء والطوارئ النيوزيلندية في بيان: "بسبب التضاريس واتساع رقعة الحريق، فإن مكافحة الحريق من الجو أكثر فعالية في هذه المرحلة من جلب طواقم أرضية إضافية في معظم مناطق الحريق".



وذكرت إدارة الحرائق والطوارئ أنها ستدفع بست شاحنات إطفاء وخمس ناقلات على الأرض لمكافحة الحريق.