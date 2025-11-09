الصين تعلّق حظر تصدير مواد مستخدمة في الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة

علّقت الصين الحظر المفروض على تصدير بعض المكوّنات الرئيسية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة في بكين.



وذكرت الوزارة في بيان، أنه سيتم تعليق القيود على تصدير سلع ذات الاستخدام المزدوج مرتبطة بالغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم حتى 27 تشرين الثاني 2026.