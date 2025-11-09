لافروف: مستعد للقاء روبيو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه مستعد للقاء نظيره الأميركي ماركو روبيو، ولكن يتعين أخذ مصالح موسكو في الاعتبار حتى يتم إحلال السلام في أوكرانيا.ونفى الكرملين الجمعة تكهنات بأن لافروف لم يعد يحظى بتأييد الرئيس فلاديمير بوتين بعد تجميد مساع لتنظيم قمة بين بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.وذكرت رويترز ووسائل إعلام أخرى أن واشنطن ألغت القمة بعد أن بعثت وزارة الخارجية الروسية برسالة تفيد بأن موسكو غير مستعدة للتنازل عن مطالبها فيما يتعلق بأوكرانيا. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصدر القول إن محادثة لافروف مع روبيو جعلت واشنطن تحجم عن عقد القمة.وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية: "أنا ووزير الخارجية ماركو روبيو نتفهم الحاجة إلى التواصل المنتظم".وأضاف: "إنه أمر مهم لمناقشة القضية الأوكرانية وللتقدم في جدول الأعمال الثنائي. ولهذا السبب نتواصل عبر الهاتف ونحن على استعداد لعقد اجتماعات وجها لوجه عند الضرورة".