مصدر لرويترز: كوشنر يصل إلى إسرائيل للتحدث مع نتنياهو بشأن غزة

ذكر مصدر مطلع أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصل إلى إسرائيل اليوم الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تنفيذ الخطة الأميركية لإنهاء حرب غزة.



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لعدم الإعلان رسميًا عن الاجتماع إن من المتوقع أن يلتقي كوشنر مع نتنياهو غدًا الاثنين.



ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب نتنياهو بعد على طلب من رويترز للتعليق.



وكان ترامب قد أعلن في أيلول عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني، والتي بدأت بوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول وتسليم الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.



وأفرجت الحركة الفلسطينية عن 20 رهينة على قيد الحياة ورفات 24 آخرين من غزة منذ العاشر من تشرين الأول. ولا يزال رفات أربعة رهائن في غزة.



ومن المفترض أن تشهد المرحلة التالية من وقف إطلاق النار تشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى تدريجيًا مسؤولية الأمن داخل غزة من الجيش الإسرائيلي.