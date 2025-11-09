استقالة المدير العام لبي بي سي وسط جدل بشأن مونتاج لوثائقي عن ترامب

أعلن المدير العام لشبكة بي بي سي استقالته في خضم جدل بشأن مونتاج لوثائقي عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب



واستقال تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار في البي بي سي ديبورا تورنيس، وسط اتهامات بأن الوثائقي الذي أنتجه برنامج بانوراما الرائد لدى الشبكة، قام بتعديل مقاطع من خطاب لترامب بطريقة مضلّلة.



وقال ديفي في بيان نُشر على الموقع الالكتروني للشبكة: "مثل جميع المؤسسات العامة، بي بي سي ليست مثالية ويجب أن نكون دائما منفتحين وشفافين وخاضعين للمساءلة".



وأضاف: "رغم أنه ليس السبب الوحيد، فقد ساهم الجدل الحالي حول أخبار بي بي سي" في اتّخاذي قراري، مضيفا "عليّ تحمل المسؤولية".



وتأتي استقالة ديفي بعد أيام على تسريب صحيفة التلغراف مذكرة داخلية أثارت تساؤلات بشأن الوثائقي.

