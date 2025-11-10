الدفاعات الجوية الروسية تدمر 71 مسيرة أوكرانية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع اليوم الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أو اعترضت 71 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل.