ماليزيا: قارب مهاجرين غرق قبالة الحدود التايلاندية الماليزية كان يحمل حوالي 70 شخصا

أعلنت السلطات الماليزية اليوم الاثنين أن قاربا يحمل أفرادا من الروهينجا الذين يعانون من التمييز في ميانمار غرق في المياه القريبة من الحدود التايلاندية الماليزية كان يحمل حوالي 70 شخصا، بينما لا يزال وضع قارب آخر على متنه حوالي 230 راكبا غير واضح.



وقال مسؤول من الهيئة البحرية الماليزية في مؤتمر صحفي إنه تم انتشال سبع جثث والعثور على 13 ناجيا خلال عملية البحث الماليزية.



وأشار المسؤولون التايلانديون في وقت سابق اليوم الاثنين إلى أن بحثهم أسفر عن العثور على أربعة قتلى.