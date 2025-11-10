مقتل 2 وإجلاء مليون شخص مع اجتياح إعصار فونغ وونغ للفلبين

اجتاح إعصار فونغ‭ ‬وونغ شمال الفلبين خلال الليل ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وعزل بعض البلدات، في حين خرج السكان صباح اليوم الاثنين بعد ليلة بلا نوم للبدء في تقييم الأضرار.



وتم إجلاء أكثر من مليون شخص قبل أن يصل الإعصار إلى اليابسة في بلدة دينالونجان الشرقية في إقليم أورورا ليلة الأحد. وضرب أجزاء من جزيرة لوزون الرئيسية محملا برياح عاتية وأمطار غزيرة وأمواج عاصفة خلال الليل.



وألحق الإعصار، الذي يطلق عليه محليا اسم "أوان" أضرارا بمنازل في مدينة سانتياغو الشمالية في إقليم إيزابيلا. كما سقطت أغصان الأشجار والأعمدة الكهربائية بسبب الإعصار.



ولقي شخصان على الأقل مصرعهما بسبب الإعصار، وفقا لتقرير أولي صادر عن مكتب الدفاع المدني، وأصيب اثنان آخران.



وقال باتريك أليكسيس أنجارا نائب حاكم أورورا إن ثلاث بلدات على الأقل لا يمكن الوصول إليها بسبب الانهيارات الأرضية والطرق المهدمة، مضيفا أن عمليات التقييم والتنظيف جارية.



وأشارت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إلى أن الإعصار يتحرك الآن فوق بحر الصين الجنوبي، ومن المتوقع أن يتحول إلى الشمال الشرقي باتجاه تايوان. وحذرت من أن جزءا كبيرا من البلاد لا يزال يواجه أمطارا غزيرة ورياحا شديدة، إلى جانب أمواج عاصفة في المناطق الساحلية.



وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني إنه تم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية منذ أمس الأحد.