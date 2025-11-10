الأخبار
شويغو يرأس وفدا روسيا إلى مصر لإجراء محادثات عسكرية

أخبار دولية
2025-11-10 | 00:52
شويغو يرأس وفدا روسيا إلى مصر لإجراء محادثات عسكرية
شويغو يرأس وفدا روسيا إلى مصر لإجراء محادثات عسكرية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو وصل إلى القاهرة الأحد على رأس وفد كبير يضم مسؤولين كبارا في مجالي التسلح والطاقة النووية لإجراء محادثات عسكرية مع القيادة المصرية.

وقالت الوكالة إن من المقرر أن يلتقي شويغو بالرئيس عبد الفتاح السيسي ومستشار الأمن القومي المصري ووزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الأمن والمخابرات.

ونقلت الوكالة عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي قوله في بيان: "تشمل الموضوعات ذات الأولوية آفاق تنفيذ الاتفاقات التي أُبرمت على أعلى مستوى، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري-التقني".

وشويغو هو حليف مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين ووزير دفاع سابق أشرف على جزء كبير من الحرب الروسية في أوكرانيا، ولا يزال يلعب دورا محوريا في منظومة الدفاع والأمن ويمثل صوتا مؤثرا في قرارات الكرملين.

وتحافظ روسيا ومصر على علاقات وثيقة تجمع بين روابط عسكرية تعود إلى الحقبة السوفيتية واتفاقات ضخمة في مجالي الطاقة والحبوب، بينما تسعى القاهرة إلى موازنة علاقاتها بين روسيا وشركائها الغربيين وحلفائها الخليجيين في ظل الصراعين الدائرين في أوكرانيا وقطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن الوفد الروسي يضم مسؤولين من شركة روس أوبورون إكسبورت لتصدير الأسلحة ووكالة الفضاء روسكوسموس ووكالة روس آتوم للطاقة النووية، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصناعة والحرس الوطني.

أخبار دولية

روسيا

لإجراء

محادثات

عسكرية

