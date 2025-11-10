الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة

كشف المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة، نظرا لافتقارها إلى إطار عمل واضح.



وقال قرقاش خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي: "لا ترى الإمارات حتى الآن إطار عمل واضح لقوة حفظ الاستقرار. وفي ظل هذه الظروف، لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة".