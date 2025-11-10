في مالي... خطف ناشطة على تيك توك وإعدامها علانية على يد جهاديين

خطف مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون في شمال مالي شابة ناشطة على تطبيق تيك توك ثم أعدموها في إحدى الساحات العامة، وفقا لما ذكرته عائلتها ومسؤولون محليون.



وكانت مريم سيسيه تنشر مقاطع فيديو عن مدينة تونكا في منطقة تمبكتو (شمال) ولديها نحو 90 ألف متابع، لكن خاطفيها اتهموها بالتعاون مع الجيش.



وصدم نبأ مقتلها البلاد التي يحكمها مجلس عسكري يواجه تمردا جهاديا اجتاح البلاد منذ عام 2012.



وقال شقيقها لوكالة فرانس برس: "اعتقل الجهاديون شقيقتي الخميس"، مضيفا أنهم اتهموها "بإبلاغ الجيش المالي بتحركاتهم".



وأشار الى أنهم اقتادوها في اليوم التالي على دراجة نارية إلى تونكا، حيث أطلقوا عليها النار في ساحة الاستقلال، قائلا: "كنت في الحشد".



وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس: "اغتيلت مريم سيسيه في ساحة عامة في تونكا على يد جهاديين اتهموها بتصويرهم لصالح الجيش المالي".

