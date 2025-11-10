الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس الفلسطيني غدا

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي في بيان اليوم الاثنين أن إيمانويل ماكرون سيستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الثلاثاء.



واعترفت فرنسا رسميا بدولة فلسطينية في أيلول.