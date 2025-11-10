الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري

أخبار دولية
2025-11-10 | 04:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري

بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.

وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم يومي الجمعة والسبت.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليونا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 تشرين الثاني في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.

وكانت مصر أجرت في آب انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان، التي بلغت نسبة التصويت فيها 17.1 بالمئة.

أخبار دولية

انتخابات

مجلس النواب

مصر

LBCI التالي
تايلاند تعلّق اتفاق السلام مع كمبوديا بعد إصابة شخصين بانفجار لغم
الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس الفلسطيني غدا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

سامي الجميل من مجلس النواب: الخوف اليوم من الذهاب الى تأجيل الانتخابات النيابية أو الى اجراء الإنتخابات من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين لا للـ6 النواب ولا الـ128

LBCI
أخبار دولية
2025-11-09

بدء التصويت المبكر في الانتخابات التشريعية العراقية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-21

بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

مخزومي من معراب: إجراء الانتخابات في موعدها حق مقدس ويجب منح الاغتراب حق التصويت للنواب الـ128

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
أخبار دولية
06:42

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة أنتوفاجاستا في تشيلي

LBCI
أخبار دولية
06:37

الكرملين: لافروف يمارس مهام وزير الخارجية كالمعتاد وتقارير استبعاده كاذبة

LBCI
أخبار دولية
05:54

مباحثات بين المبعوث الأميركي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-10-16

بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في "أنا بطل العالم"!

LBCI
خبر عاجل
16:16

رئيس الحكومة نواف سلام: أشعر بالعجز والتخبط حين يستشهد اطفال في الجنوب ولكنني ازداد عزيمة لتغيير الوضع كي لا يقتل اطفال لا في الجنوب ولا في اي مكان اخر

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

الحجار التقى الراعي: البطريرك اكد حق المغتربين في الانتخابات كما يستحقون

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-09

إصابة شاب بانفجار جسم من مخلفات الحرب في بليدا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران

LBCI
أمن وقضاء
13:34

جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:22

واشنطن بين السعودية وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:19

اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
12:56

الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب

LBCI
خبر عاجل
23:41

استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
خبر عاجل
11:00

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا

LBCI
خبر عاجل
02:50

سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
16:15

رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More