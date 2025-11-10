بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري

بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.



وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم يومي الجمعة والسبت.



ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليونا.



وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 تشرين الثاني في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.



وكانت مصر أجرت في آب انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان، التي بلغت نسبة التصويت فيها 17.1 بالمئة.