زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب منطقة أنتوفاجاستا في تشيلي

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالًا بقوة 5.6 درجات ضرب منطقة أنتوفاجاستا في تشيلي.



وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 62 كيلومترًا.