الكرملين: لافروف يمارس مهام وزير الخارجية كالمعتاد وتقارير استبعاده كاذبة

أكد الكرملين أن سيرجي لافروف يمارس مهام وزير خارجية روسيا كالمعتاد واقترح أن يتجاهل الناس تكهنات وردت في وسائل إعلام غربية تفيد بأنه ربما لم يعد من المفضلين لدى الرئيس فلاديمير بوتين.



وغاب لافروف، وهو دبلوماسي مخضرم من الحقبة السوفيتية معروف بأسلوبه القوي في التفاوض، عن اجتماع مهم في الكرملين الأسبوع الماضي كان يحضره عادة. واختار بوتين شخصًا آخر لحضور قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا في وقت لاحق من الشهر، وهو الدور الذي كان لافروف يقوم به من قبل.

