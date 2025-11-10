مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل

تركيا تسعى لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة

ترامب يندّد بـ"صحافيين فاسدين" في "بي بي سي" بعد استقالة مدير الشبكة على خلفية مونتاج لخطابه