القضاء الفرنسيّ يأمر بالإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي

أمرت محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عن الرئيس الفرنسيّ الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يومًا من سجنه إثر إدانته في قضية التمويل الليبيّ لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.



وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.