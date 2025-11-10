وزارةُ الخارجيّة العراقية عن تصريحِ بقائي: مُستفِزة وتمثِّلُ تدخّلًا واضحًا ومرفوضًا في الشأنِ الدّاخليِّ العراقيّ

الأخبار
وزارةُ الخارجيّة العراقية عن تصريحِ بقائي: مُستفِزة وتمثِّلُ تدخّلًا واضحًا ومرفوضًا في الشأنِ الدّاخليِّ العراقيّ
أخبار دولية
2025-11-10 | 11:42
وزارةُ الخارجيّة العراقية عن تصريحِ بقائي: مُستفِزة وتمثِّلُ تدخّلًا واضحًا ومرفوضًا في الشأنِ الدّاخليِّ العراقيّ
أعربت وزارةُ الخارجيّة العراقية عن استغرابِها من تصريحِ المتحدث باسمِ الوزارة الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، في شأنِ الانتخابات العراقية.
واعتبرت أنها مُستفِزة وتمثِّلُ تدخّلًا واضحًا ومرفوضًا في الشأنِ الدّاخليِّ العراقيّ.
وقالت إنّ العمليّةَ الانتخابيّةَ تُعَدُّ شأنًا وطنيًا خالصًا يَخضعُ لإرادةِ الشعبِ العراقيِّ ومؤسّساتهِ الدستوريّةِ حصرًا.
وأكّدت الوزارة أنَّ العراق يُقيمُ علاقات متوازنة مع جيرانه، تقومُ على مبدأ احترامِ السّيادةِ المتبادلةِ، وعدمِ التدخّلِ في الشؤونِ الدّاخليّةِ للدّول.
وشدّدت على أنّ الحفاظَ على حُسنِ الجوار يتطلّبُ التزاماً دقيقاً بهذهِ المبادئِ، وتجنّبَ أيِّ تصريحاتٍ أو مواقفَ من شأنِها المساسُ بسيادةِ العراقِ أو التدخّلُ في شؤونهِ الدّاخليّةِ.
